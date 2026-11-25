كشفت الفنانة جيهان راتب، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، كواليس انسحابها من مسلسل"حكايات زوج معاصر".

وقالت جيهان راتب: حكايات زوج معاصر ، بالفعل كان فى تصرفات مستفزة وغير لائقة من بطل ومخرجة العمل ، من عدم التزام بالتعاقدات، وتجاوز العقود المبرمة. وما حدث مع روجينا حدث معى. وهو محاولة تغيير الحلقات التى تعاقدت عليها ووافقت عليها بحلقات بديلة بعد التوقيع والبدء بالتصوير. وده انا بعتبره احتيال لاستدراجى للتوقيع ثم وضعى امام امر واقع بديل. وكنت بدأت التصوير بالفعل. ولكنى تمسكت بالالتزام بالعقود و الاعتذار عن اكمال المسلسل واعتذرت بالفعل عن اكمال المسلسل. والتصرفات المستفزة دى والغير مبررة او مفهومة الى الان بعد ٢٢ سنة هى ما دفعت روجينا للانفجار بمجرد ذكر المسلسل. لان اكمالها المسلسل بعد تقليص دورها وعدم الالتزام بالتعاقد طبعا كان اكيد ضاغط عليها نفسيا وتراكمات هذا الغضب المكظوم هو ما تم التعبير عنه فى الحوار. وبالفعل ده كان سلوك غريب خالى من الاحترافية واحترام الاطراف المتعاقدين والتعاقدات.

وتابعت: وواضح ان السلوك المتعجرف ده من مخرجة وبطل العمل تكرر مع روجينا من قبلى، والذى لم ارى مثله طوال عملى كممثلة . ولهذا رفضت اكمال عملى معهم واعتذرت عن باقى المسلسل ، لهذا لم يكن لى سوى حلقة واحدة بدل عشرة حلقات. اتفهم تماما ما تشعر به الفنانة روجينا واشكرها لرفضها تجاهل اسمى . ولها كل الاحترام والتقدير.