أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم على العمل في صناعة المحتوى والتربح من الإنترنت يرتبط بطبيعة المحتوى الذي يقدمه الشخص، ومدى تخصصه فيه، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، موضحًا أن الأصل هو تقديم ما ينفع الناس من معلومات صحيحة قائمة على العلم والمعرفة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن صناعة المحتوى أصبحت قضية بارزة في الوقت الحالي، في ظل انتشار أشخاص يقدمون معلومات في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين من يمتلك العلم والخبرة ويستهدف إفادة الجمهور، ومن يدخل هذا المجال مدفوعًا بالرغبة في تحقيق الأرباح المادية دون امتلاك المؤهلات اللازمة.

وأضاف أن الشخص الذي يجد في نفسه القدرة على إفادة الآخرين في مجال تخصصه يمكنه تقديم محتوى هادف، مستشهدًا بالطبيب الذي يقدم معلومات طبية موثوقة، والمتخصص في التنمية البشرية الذي يتناول موضوعات تطوير الذات، وكذلك العالم أو الشيخ المتخصص الذي يعلّم الناس قراءة الحديث النبوي أو القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يكون محمودًا عندما يستند إلى المعرفة الصحيحة والاختصاص.

متى يكون ربح صانع المحتوى حلال ؟

وأشار عويضة عثمان إلى أن الإشكالية تظهر عندما يتجه البعض إلى صناعة المحتوى دون أن يكون هدفهم الأساسي نفع الناس، ويصبح تحقيق العائد المالي هو الدافع الأول وراء ما يقدمونه، محذرًا من التعامل مع الدين أو العلم باعتبارهما وسيلة لتحقيق المكاسب المادية فقط، لا سيما أن المحتوى الديني يتصل بأمور حساسة تتطلب علمًا ودقة ومسؤولية.

وشدد أمين الفتوى على أن من لا يمتلك التخصص أو الأدوات العلمية اللازمة، خاصة في المسائل الدينية، ينبغي له ألا يتصدر للحديث فيها أو يقحم نفسه في مجال قد يؤدي فيه جهله إلى الإضرار بالآخرين بدلًا من نفعهم، موضحًا أن تقديم المعلومات للجمهور مسؤولية تستلزم التأكد من صحتها والالتزام بحدود المعرفة.

ولفت إلى أن حالة الاضطراب والتشويش التي يواجهها بعض الناس ترجع، في جانب منها، إلى انتشار محتوى يقدمه أشخاص غير متخصصين، يتعاملون مع المعلومات دون امتلاك علم راسخ، فينقلون ما يقرؤونه أو يسمعونه من دون التحقق من دقته أو فهم أبعاده.

وأكد عويضة عثمان أن صناعة المحتوى ينبغي أن تقوم على التخصص والإخلاص وقصد إفادة الناس، وأن تحقيق الربح المادي لا يمثل مشكلة في حد ذاته ما دام المحتوى يقدم بصورة صحيحة ومسؤولة، قائلًا إن التربح إذا جاء بعد ذلك فهو رزق من الله، «فبها ونعمت».

واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أهمية أن يراجع صناع المحتوى نياتهم وأدوارهم، وأن يحرصوا على تقديم معلومات موثوقة في نطاق تخصصهم، مشيرًا إلى أن المحتوى النافع الذي يقوم على العلم الصحيح هو الأجدر بأن يحقق الفائدة للجمهور ويحظى بالبركة.