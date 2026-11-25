أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون بديلًا عن العلماء والمفتين، موضحًا أن منصة «حصين – المرجع الإفتائي الدولي» صُممت لتكون وسيلة مساعدة تتيح الوصول إلى المعرفة الشرعية الموثوقة، وتيسر الاطلاع على الأحكام والآراء التي قررها العلماء، دون أن تحل محل المفتي البشري أو تنتقص من دوره.

وأوضح المفتي في تصريحات صحفية ، أن التكنولوجيا المستخدمة في منصة «حصين» لا تُعد مصدرًا مستقلًا للتشريع أو إصدار الفتاوى، وإنما تمثل أداة معرفية تتيح للمستخدمين التعرف على ما تناوله العلماء في مختلف المسائل الشرعية، والاستفادة مما قدموه من أحكام واجتهادات.

الفتوى تتجاوز الإجابة المباشرة عن الأسئلة

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن إصدار الفتوى لا يقتصر على تقديم إجابة عن سؤال أو توضيح حكم شرعي مجرد، بل يتطلب توافر مجموعة من المؤهلات لدى المفتي، وفي مقدمتها القدرة على الاستيضاح من السائل، وفهم طبيعة المسألة المعروضة بكل تفاصيلها، والإحاطة بالظروف المحيطة بها.

وأضاف أن المفتي يحتاج إلى مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسائل، فضلًا عن دراسة ملابسات الواقعة التي يطلب بشأنها الفتوى، إذ قد تتأثر كيفية تطبيق الحكم الشرعي باختلاف الظروف والأحوال المحيطة بكل حالة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن هذه الأبعاد تجعل وجود المفتي البشري المؤهل أمرًا لا غنى عنه، لأن الفتوى لا تقوم على معرفة الحكم الشرعي وحده، وإنما تستلزم كذلك فهم الواقع الذي يعيشه السائل، وتقدير ظروفه، ثم تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة المعروضة بصورة تتناسب مع ملابساتها.

إحالة المسائل المعقدة إلى المفتي المختص

وأوضح الدكتور نظير عياد أن منصة «حصين» تتيح للمستخدمين التعرف على الأصول والقواعد العامة للمسائل الشرعية، لكنها لا تتعامل مع الوقائع الشخصية المعقدة باعتبارها مجرد أسئلة يمكن الإجابة عنها بصورة آلية، بل توجه هذه الحالات إلى المفتي المختص للنظر فيها بصورة مباشرة.

ولفت إلى أن هذا النهج يشمل المسائل التي تتطلب دراسة تفصيلية لظروف أصحابها، ومن بينها قضايا الأحوال الشخصية والمواريث، التي قد تتداخل فيها اعتبارات وملابسات متعددة تستدعي فحص كل حالة على حدة قبل إصدار الحكم المناسب بشأنها.

وأكد مفتي الجمهورية أن الغاية من إطلاق منصة «حصين» تتمثل في توظيف الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لخدمة المعرفة الشرعية، وتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات الموثوقة، مع الحفاظ على دور العلماء والمفتين في بيان الأحكام الشرعية والتعامل مع الوقائع المختلفة.

واختتم بالتأكيد على أن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الديني ينبغي أن تظل مرتبطة بخدمة المعرفة الشرعية وتيسير الوصول إليها، دون تجاوز اختصاص العلماء أو المساس بمكانة المفتي البشري الذي يمتلك القدرة على دراسة تفاصيل الوقائع وتقدير ظروفها وإصدار الفتوى الملائمة لكل حالة.



