أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من منخفض جوي قوي يُتوقع أن يضرب القطاع خلال أيام.

ويهدد المنخفض الجوي حياة 1.76 مليون نازح يعيشون في الخيام.

وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تحذير خطير: قطاع غزة أمام كارثة إنسانية وشيكة.. منخفض جوي قوي قادم خلال أيام، يُهدد حياة 1.76 مليون من نازحي الخيام".

وأضاف أن "هؤلاء يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، فيما المجتمع الدولي يراقب بصمت".

وأردف الثوابتة: "كفى إبادة أيها المجرمون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل من أن آلاف الأطفال يواجهون خطر الموت مع اقتراب المنخفضات الجوية.

وقال بصل، في بيان، إن "غزة على أعتاب كارثة إنسانية حقيقية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والانخفاض الحاد في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "آلاف الأسر مهددة بالغرق داخل الخيام، وأخرى بالموت تحت المباني الآيلة للسقوط، فيما يواجه الأطفال خطر الموت جراء البرد القارس وانعدام وسائل التدفئة".

وحذر من أن "غياب الحلول العاجلة لإنهاء هذه المعاناة ينذر بكارثة إنسانية قد تحصد المزيد من الأرواح، وفي مقدمتها أرواح الأطفال والمرضى وكبار السن".

وفي 6 نوفمبر الجاري، ضرب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة قطاع غزة، وفاقم معاناة آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام تفتقر إلى وسائل التدفئة والحماية من الأمطار والبرد، وسط دمار واسع في المنازل والبنية التحتية جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، حينها، غرق 70 ألف خيمة تؤوي عشرات آلاف النازحين.

وفي تقرير نشره منتصف أكتوبر 2026، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لخطر فيضانات متوسط أو مرتفع، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق مرتفعة الخطورة.

وبعد أكثر من عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المواد اللازمة لتوفير مساكن مؤقتة وإصلاح المنازل المتضررة.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد.