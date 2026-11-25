أفادت ‏مصادر سودانية بارتفاع حصيلة قتلى هجوم بمسيّرات للدعم السريع على مدينة الرصيرص شرقي الدمازين بالنيل الأزرق إلى 14 قتيلا.

وذكرت المصادر أن الـ 14 قتيلا يمثلون 3 عائلات، حيث تم استهدافهم بمسيرة للدعم السريع في الدمازين بالنيل الأزرق.

واتهمت لجنة الاستجابة للطوارئ في دار حمار بالسودان ميليشيا الدعم السريع بمهاجمة قرية أبو قلب بولاية غرب كردفان، ونهب المحلات التجارية والمنشآت، وسرقة أعداد كبيرة من الماشية والأغنام، وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت اللجنة، في بيان الأحد، إن عناصر من ميليشيا الدعم السريع استخدموا مركبات قتالية خلال هجوم واسع النطاق استمر يومي السبت والأحد، واستهدفوا المتاجر وممتلكات السكان.

وحمّلت اللجنة قيادة ميليشيا الدعم السريع المسئولية عن الهجوم، معتبرة أن عمليات النهب تأتي ضمن جهود ممنهجة لإفقار السكان.

في سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن فرقها الميدانية قدرت فرار 1715 شخصًا من قرية أبو قلب يوم الجمعة، مع تدهور الوضع الأمني، وانتقالهم إلى مناطق أخرى داخل محلية أبو زبد.