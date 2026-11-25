أثار المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الجدل حول النادي الإسماعيلي، بعد منشور عبر صفحته الشخصية، فتح باب التساؤلات حول موقفه من النادي، وسط تفاعل واسع من جماهير الدراويش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: “ الإسماعيلي”، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور، في ظل الأزمات التي يمر بها الإسماعيلي.

من جانب آخر، تعرّض فريق الإسماعيلي لضربة مزدوجة خلال مواجهته أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، بعد ما تعرض الشقيقان عبد الله محمد ويوسف محمد للإصابة في العضلة الضامة خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وبدأت الإصابات مبكرًا، بعد ما تعرض عبد الله محمد، مدافع الإسماعيلي، لشد في العضلة الضامة، ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة الثانية، ويضطر الجهاز الفني إلى إجراء تبديل مبكر.

ولم تمر سوى 13 دقيقة حتى تعرض شقيقه يوسف محمد للإصابة في العضلة الضامة أيضًا، ليغادر هو الآخر الملعب في الدقيقة 15، وسط ضربة مؤثرة للفريق الذي فقد لاعبين في وقت مبكر من المواجهة.

التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي والداخلية

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، ليخسر الإسماعيلي نقطتين في مشواره بالمسابقة.