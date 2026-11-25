كشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن آخر مستجدات التواصل مع سامي قمصان، المدير الفني للفريق، في ظل الأنباء المتداولة بشأن ارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وقال “صلاح”، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إنه تواصل مع سامي قمصان قبل دقائق قليلة، ولم يتطرق الأخير خلال حديثهما إلى أي أمور تتعلق بالنادي الأهلي.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن قمصان لم يخبره بتلقي أي اتصالات من مسئولي الأهلي، أو وجود تواصل معه بشأن إمكانية تولي مسئولية فنية داخل القلعة الحمراء.