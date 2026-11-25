أعرب محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن حزنه المحتمل حال رحيل سامي قمصان، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن ارتباط اسمه بتولي منصب فني داخل النادي الأهلي.

وأكد صلاح، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، تقديره الكبير لقدرات سامي قمصان وإمكاناته التدريبية، مشددًا على أنه مدرب يتمتع بالاحترام والكفاءة.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أنه سيشعر بالحزن حال مغادرة قمصان للفريق، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية وشخصية مميزة.