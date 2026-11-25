كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس ما حدث بين إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للفريق، بسبب توظيف اللاعب في مركز غير مركزه خلال مواجهة بيراميدز.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، أن إمام عاشور أبدى استغرابه من تعليمات عموتة بشأن مشاركته في مركز لاعب الارتكاز الدفاعي رقم 6، خاصة أنه لا يفضل اللعب في هذا المركز.

وأضاف أن إمام عاشور شارك خلال الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز، بديلًا لمروان عطية، بعدما حصل الأخير على بطاقة صفراء خلال الشوط الأول، وطلب منه عموتة أداء مهام لاعب الارتكاز الدفاعي.

وأشار إلى أن إمام عاشور أبدى اعتراضه على هذا التوظيف، واعتبر أن الدفع به في هذا المركز يمثل محاولة لإحراجه أمام الجماهير، موضحًا أنه أبلغ المدرب بأنه لن يتمكن من تقديم أفضل ما لديه بنسبة 100% في ظل الضغوط الجماهيرية المحيطة بالمباراة وطبيعة الدور المطلوب منه.

وفي سياق متصل، كشف أمير هشام عن وجود حالة من عدم الرضا بين لاعبي الأهلي تجاه الأحمال البدنية والبرنامج التدريبي الذي كان يطبقه عموتة، مؤكدًا أن عددًا من اللاعبين اشتكوا من الجانب البدني، في ظل ابتعاد الفريق عن مستوياته الفنية والبدنية المعتادة.

وأضاف أن اللاعبين لم يقتنعوا بالأساليب التدريبية التي اعتمد عليها المدرب المغربي، مشيرًا إلى غياب الجمل التكتيكية الواضحة والاعتماد على تدريبات روتينية لا تتناسب، من وجهة نظرهم، مع طبيعة فريق بحجم النادي الأهلي.