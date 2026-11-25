أعلن مطار أوهير الدولي في شيكاغو عن توقف مؤقت للرحلات الجوية بسبب عطل في المعدات، خلال أسبوع عيد الشكر الذي يشهد ذروة حركة السفر.

تعليق كامل لرحلات المغادرة

وأصدر المطار قراراً مؤقتاً بتعليق رحلات المغادرة يوم الثلاثاء بسبب عطل في المعدات.

وصدر قرار إيقاف الرحلات الجوية حوالي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستمر حتى حوالي الساعة الخامسة مساءً، وشمل جميع الرحلات المغادرة، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية.

تأخير بمتوسط 47 دقيقة

واعتباراً من الساعة 5:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كان مطار أوهير يعاني من تأخير أرضي في عمليات المغادرة، حيث شهدت الرحلات الجوية في المتوسط تأخيرات لمدة 47 دقيقة بسبب عطل في المعدات.

توقف ثانٍ خلال يومين

وجاء هذا التوقف قبل أسبوع سفر مزدحم بمناسبة عيد الشكر، وبعد يوم واحد فقط من توقف مؤقت للرحلات الجوية في مطار شيكاغو بسبب نقص الموظفين في وحدة مراقبة الاقتراب الراداري، وفقاً لشبكة "إن بي سي شيكاغو".

كما يأتي عقب توقف مماثل على مستوى البلاد لجميع الرحلات الجوية بسبب عطل في جهاز توجيه تم تركيبه حديثاً، مما أدى إلى إرهاق نظام مراقبة الحركة الجوية القديم.

فوضى على مستوى البلاد

وتسبّب التوقف الأرضي على مستوى البلاد في فوضى للمسافرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، حث وزير النقل شون دافي الكونجرس على استثمار 50 مليار دولار في تحديث نظام النقل الجوي في البلاد.

خسائر شركات الطيران 345 مليون دولار

وقدّرت شركة بيرنشتاين لأبحاث الأسهم والوساطة أن توقف الرحلات الجوية وأعمال نهاية الأسبوع اللازمة للتعافي منه كلّفت أكبر أربع شركات طيران أمريكية 345 مليون دولار مجتمعة.

وقال محللو بيرنشتاين إن شركات الطيران اضطرت إلى تقديم استرداد نقدي أو أرصدة أو خيارات إعادة الحجز للعملاء الذين قرروا إلغاء رحلاتهم.

وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية (AAA) أن يسافر 81.5 مليون شخص مسافة لا تقل عن 50 ميلاً من منازلهم بين يوم الثلاثاء الذي يسبق عيد الشكر ويوم الاثنين الذي يلي العطلة.