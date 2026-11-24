شهدت زيارة المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الاسكان لمحافظة بورسعيد العديد من المكاسب للقضاء على جزء كبير من المشكلة الرئيسية التى تؤرق الشارع البورسعيدى و المتمثلة فى تأخر تسليم بعض المتقدمين للمشروعات الاسكانية وحدات عام 2013 وحتى الآن بجانب عدم تمكن الشباب الجدد من الحصول على وحدات بسبب عدم الطرح

وعلى الرغم من تصدر محافظة بورسعيد النسبة الأعلى فى الاستحواز على حصة إسكان ضمن المبادرة الرئيسية سكن لكل المصريين بنسبة بلغت 18% بقارق 13% عن المحافظة التى تليها الا ان المشكلة مازالت تتصدر مشاكل المحافظة

وفى إطار تحركات الكتلة البرلمانية ومناقشة مطالب أهالي محافظة بورسعيد مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، تم عرض عدد من الملفات والمشكلات المتعلقة بمشروعات الإسكان، سواء بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد أو مشروع الـ1000 وحدة استثماري بمدينة بورفؤاد، إلى جانب متابعة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها وطرح مشروعات جديدة، وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:

أولاً: مشكلات مدينة سلام مصر شرق بورسعيد

■ تم عرض جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، في ظل نقص الخدمات الأساسية ووسائل المواصلات، وعدم توافر مقومات الحياة الكريمة، رغم انتقال عدد من المواطنين واستلامهم الوحدات السكنية، فضلاً عن وجود مستحقين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، مع المطالبة بسرعة توفير الخدمات والمرافق ووسائل النقل اللازمة لتسهيل الحياة اليومية للسكان.

ثانياً: مشكلات مشروع الـ1000 وحدة استثماري ببورفؤاد

■ تم عرض مشكلات المستفيدين من مشروع الـ1000 وحدة استثماري بمدينة بورفؤاد، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوحدات، وأعباء أسعار الفائدة، والمشكلات المتعلقة بالتمويل والإجراءات البنكية، مع المطالبة بإيجاد حلول عاجلة للتيسير على المواطنين، وزيادة عدد البنوك ورفع سن التمويل.

■ وأكدت وزيرة الإسكان أنها ستقوم برفع مذكرة تفصيلية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه المشكلات، بناءً على المذكرة المقدمة من أعضاء الكتلة البرلمانية.

ثالثاً: مشروع الـ4032 وحدة سكنية

■ تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 4032 وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، والمرتبطة بمشروع الـ9000 وحدة بمنطقة الجنوب، على أن يتم طرح كراسة الشروط خلال شهر مارس المقبل، استكمالاً لمشروع الإسكان ذي الطابع الأزرق.

رابعاً: استكمال مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها

■ تتواصل أعمال بناء 111 عمارة سكنية ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتي، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 60%، ومن المستهدف الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل بنسبة 100% بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق.

■ ويأتي ذلك في إطار استكمال مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي، واستكمال مراحل مشروع الإسكان الاجتماعي لعام 2013، مع الإعلان عن طرح كراسة الشروط يوم 15 ديسمبر المقبل.

خامساً: الموافقة على طرح مشروعات إسكان جديدة ببورسعيد بناءً على طلب النواب

■ سيتم طرح مشروعين سكنيين جديدين لأبناء محافظة بورسعيد، بإجمالي 13 ألفاً و500 وحدة سكنية، وفقاً للتالي:

■ مشروع 3500 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد: بجوار كلية التربية الرياضية.

■ مشروع 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد على أن يتم الطرح والإعلان عن المشروعين خلال شهر مارس المقبل، مع وضع شروط التقديم لتكون الأولوية لأبناء محافظة بورسعيد فقط.

■ وقام المحافظ بالاعلان عنهم بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم في الحي الإماراتي خلال الزيارة.

سادساً: الموافقات والتيسيرات التي تمت مناقشتها

■ 1 - دراسة رفع الإيقاف لمدة عام

الموافقة على دراسة حالات المواطنين المتضررين كل حالة على حدة، على أن يتم إعلان التفاصيل خلال شهر ديسمبر المقبل بمركز استعلامات الإسكان بحي الزهور.

■ 2- زيادة عدد البنوك:

الموافقة على دراسة زيادة عدد البنوك المشاركة في تمويل مشروع الإسكان الاستثماري بمدينة بورفؤاد، لتسهيل إجراءات التمويل على المستفيدين.

■ 3 - رفع سن التمويل:

دراسة رفع الحد الأقصى لسن التمويل العقاري حتى 65 عاماً، بما يساهم في التيسير على المستحقين.

■ 4 - الإسكان التعاوني:

وضع حجر الأساس خلال شهر ديسمبر المقبل لإنشاء 1700 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التعاوني، لصالح مستحقي الإسكان الاجتماعي والتعاوني لعام 2013، الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم حتى الآن.

تم تقديم جميع تلك الطلبات في مذكرة مجمعة للمحافظ والذي قام برفعها بخطاب رسمي للوزيرة الاسكان ورئيس مجلس الوزراء

ووجهت الكتلة البرلمانية، الشكر علي التعاون مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين والعمل علي حلول المشكلات المتراكمة منذ سنوات