عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، بحضور قيادات وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية بمحافظة بورسعيد، ومتابعة جهود المحافظة في تطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

استعراض خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق السكنية

وخلال الاجتماع، جرى استعراض جهود محافظة بورسعيد في تطوير المناطق السكنية، وما تم اتخاذه من إجراءات وأعمال لرفع كفاءة تلك المناطق وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري والعمراني للمحافظة، فضلًا عن استعراض جهود المحافظة في التعاون والتنسيق مع مختلف جهات الإسكان، والذي أسفر عن توقيع بروتوكولات تعاون لإقامة مشروعات سكنية جديدة، تستهدف تلبية احتياجات أبناء بورسعيد وتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم

كما تناول الاجتماع استعراض جهود المحافظة في ملف توفير مساكن بديلة للإزالات، ومخططات المحافظة المستقبلية في هذا الشأن، إلى جانب جهود التعاون والتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لإقامة وحدات سكنية بديلة، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق وإعادة تخطيطها وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، واللواء مهندس أحمد السويفي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، والوفد المرافق من وزارة الإسكان و أعضاء مجلس النواب الأستاذ عادل اللمعي، والأستاذ أحمد فرغلي، والأستاذ حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضوا مجلس الشيوخ المهندس محمد سلامة، والأستاذ أحمد جوهر.

وأكد محافظ بورسعيد أن ملف الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة للتوسع في إقامة المشروعات السكنية الجديدة، بالتوازي مع تطوير المناطق القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية بها، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والاستفادة من مختلف أوجه التعاون لتنفيذ مشروعات تحقق تطلعات أبناء بورسعيد وتواكب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل في ملفات الإسكان والتطوير العمراني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط لها، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمناطق السكنية بالمحافظة