ارتفع حجم التجارة الخارجية لمصر خلال السنة المالية 2025/2026 الماضي إلى نحو 152.6 مليار دولار، مقابل 131.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 21.2 مليار دولار، وبمعدل نمو يقارب 16.1%.

وأوضح البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عبر نشرته الشهرية، أن ارتفاع حجم التجارة الخارجية جاء مدفوعًا بزيادة كل من الواردات والصادرات السلعية، مع تسجيل الواردات معدل نمو أكبر مقارنة بالصادرات خلال الفترة.

ارتفاع الواردات السلعية إلى 108.7 مليار دولار

وسجلت مدفوعات الواردات السلعية ارتفاعًا بنحو 17.5 مليار دولار، لتصل إلى 108.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل مستوياتها خلال العام المالي السابق.

وزادت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار، لتسجل 43.9 مليار دولار، بما يعكس زيادة حركة التجارة الخارجية، مع استمرار الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات السلعية.

الدول العربية أكبر الشركاء التجاريين لمصر

وتصدرت الدول العربية قائمة الشركاء التجاريين لمصر، مستحوذة على نحو 23.8% من إجمالي حجم التجارة الخارجية خلال السنة المالية 2025/2026.

وجاءت الدول الآسيوية غير العربية في المركز الثاني بحصة بلغت 20.4%، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، وهو ما يعكس تنوع خريطة الشركاء التجاريين لمصر وتعدد الأسواق المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير.