حذر المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر من أن إسرائيل تتجه نحو "العزلة الدولية" أو التحول إلى دولة منبوذة عالميا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها قد تخرج من حرب غزة وهي أكثر أمناً واندماجاً في المنطقة، إذا ما قررت تغيير نهجها تجاه القطاع.

إسرائيل دولة منبوذة

وفي مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية نُشرت يوم الاثنين، قال كوشنر: "أعتقد أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق؛ فإما أن تنهض من مأساة السابع من أكتوبر لتصبح أكثر أمناً واندماجاً في العالم، أو أن تستمر في مسارها الحالي الذي يقودها نحو العزلة الدولية".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إنه على الرغم من أن تحذيرات كهذه قد صدرت سابقاً عن مسؤولين ديمقراطيين بارزين في الولايات المتحدة، بل وعن قادة أمنيين سابقين في إسرائيل فيما يتعلق بسلوك الأخيرة تجاه الفلسطينيين، إلا أن صدور مثل هذا الخطاب عن مسؤول جمهوري رفيع المستوى يعد أمراً نادراً.

وأضافت الصحيفة أن هذه الرسالة الصريحة تأتي في ظل تزايد الإحباط داخل إدارة ترامب تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عرقل عمل "مجلس السلام" (Board of Peace) -المدعوم أمريكياً- في المضي قدماً بخطته لإعادة إعمار غزة.

يُذكر أن كوشنر يُعد أحد المهندسين الرئيسيين لهذا المجلس الذي تأسس في يناير.

وكانت حركة حماس وافقت في يوليو على خارطة طريق المجلس لنزع السلاح، والتي تتضمن تسليم الحركة لأسلحتها تدريجياً بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من القطاع، إلا أن نتنياهو رفض هذا الإطار، مُصرّاً على ضرورة نزع سلاح حماس بالكامل قبل أن تُقدم القوات الإسرائيلية على أي انسحاب.

وبناءً على ذلك، منع نتنياهو المجلس من تفعيل الهيئات الإدارية والأمنية المفترض أن تحل محل حماس في غزة، مما أبقى الحركة فعلياً في موقع السيطرة على نصف مساحة القطاع.

وآثر "مجلس السلام" عدم ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل في الفترة التي سبقت انتخابات 27 أكتوبر ، تقديراً منه بأن نتنياهو لن يتخذ خطوات قد تعرضه لانتقادات بأنه "متساهل" مع حماس.

لكن الانتخابات لم تسفر عن نتائج حاسمة، ومن المرجح أن تستغرق جهود تشكيل ائتلاف حكومي جديد عدة أشهر أخرى.

وفي ظل هذا الوضع، يظل نتنياهو رئيساً للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، دون أي تغيير في نهجه تجاه قطاع غزة.