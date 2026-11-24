كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان ، عن القيمة المالية التي سيتحملها النادي الأهلي، حال إقالة المغربي الحسين عموتة من تدريب الفريق، بسبب الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "يتحمل النادي الأهلي شرطًا جزائيًا ضخمًا بعد إقالة الحسين عموتة، حيث سيكون الأهلي مطالبًا بسداد 3 أشهر للمدرب المغربي".

وأضاف: "عموتة يتقاضى 150 ألف دولار شهريًا، ليصبح إجمالي ما سيحصل عليه 450 ألف دولار، أي ما يقرب من 25 مليون جنيه".

واختتم: "هذا المبلغ يخص المدير الفني فقط، بخلاف ما سيتحمله الأهلي لصالح جهازه الأجنبي المعاون".