أثار نادي الزمالك جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد خسارة قضيته ضد لاعبه السابق أحمد سيد "زيزو"، نجم النادي الأهلي .

وقال زيدان إن كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أصدر بيانًا أكد خلاله استمرار النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زيزو، رغم خسارة الشكوى المقدمة ضده.

وأوضح أن الزمالك كان قد تقدم في بلاغه رقم 6312 لسنة 2026، مطالبًا زيزو بحقوقه المالية في إعلانات قام بها خلال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء.

وأضاف زيدان أن النيابة اعتبرت النزاع مدنيًا، واستبعدت شبهة التعدي على المال العام، ليخسر الزمالك شكواه في هذا الملف.

وأشار إلى أن موقف الزمالك من أزمة إعلانات زيزو أثار الجدل، في ظل عودة القضية لنقطة الصفر، بعد وصفها بأنها نزاع كروي مدني وليس قضية جنائية.

واختتم زيدان حديثه بالإشارة إلى تساؤلات جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب خسارة النادي دعواه ضد زيزو، ولماذا صدر بيانًا عن الخسارة، في وقت كان ينتظر فيه الجمهور حسمًا مختلفًا للقضية.