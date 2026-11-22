في موقف إنساني لافت، أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق مقطع فيديو حوارًا دار بين معلمة وأحد طلابها داخل الفصل، بعدما لاحظت أنه غلبه النوم أثناء شرح الدرس، لتكتشف من إجابته سببًا غير متوقع وراء شعوره بالإرهاق.

وبدأت الواقعة عندما انتبهت المعلمة إلى نوم الطالب خلال الحصة، فسألته عن سبب عدم انتباهه وخلوده إلى النوم داخل الفصل، إلا أن إجابته جاءت مفاجئة، إذ قال لها: «أنا لسه جاي من الشغل»، في إشارة إلى أنه كان يعمل قبل حضوره إلى المدرسة.

وأثار رد الطالب اهتمام المعلمة، التي استغلت الموقف لتفتح حوارًا مع باقي الطلاب حول قيمة العمل وأهمية الاجتهاد، مؤكدة أن لكل إنسان ظروفه ومسؤولياته، وأن احترام العمل وتقدير الجهد من أهم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع.

وحرصت المعلمة منى خلال حديثها على توجيه رسالة تربوية لطلابها، شددت فيها على ضرورة الإخلاص في العمل، وعدم التقليل من شأن أي مهنة، قائلة: «يا ولادي خلوا دايمًا عملكم خالصًا لوجه الله، إحنا محتاجين للدكتور زي ما محتاجين للمحامي والمحاسب».

كما أكدت أن المجتمع لا يقوم على مهنة واحدة، بل يحتاج إلى تكاتف جميع أصحاب المهن والتخصصات، وأن قيمة الإنسان الحقيقية تكمن في إخلاصه وإتقانه لما يقوم به من عمل، بعيدًا عن المسمى الوظيفي أو المكانة الاجتماعية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف، مشيدين بطريقة تعامل المعلمة مع الطالب، وتحويلها لموقف عفوي داخل الفصل إلى رسالة إنسانية وتربوية عن تقدير العمل واحترام كفاح الآخرين.