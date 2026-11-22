قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن بلادها فقدت جانبًا كبيرًا من نفوذها في القارة الإفريقية، فيما استفادت الصين وروسيا من الفراغ الذي خلفه تراجع الحضور الفرنسي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أن إعادة بناء العلاقات الفرنسية الإفريقية يجب أن تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.

وأوضحت أنها تسعى إلى إحياء العلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية معها، بما يحقق مصالح الجانبين ويسهم في توفير فرص عمل داخل دول القارة.

وأشارت إلى أن دعم التنمية الاقتصادية يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لأن توافر فرص العمل وتحسن الظروف المعيشية يقللان دوافع الانتقال إلى أوروبا.

وأكدت أن الشراكة الجديدة مع إفريقيا يجب أن تحترم سيادة الدول وتمتنع عن التدخل في شئونها الداخلية، بما يساعد فرنسا على استعادة الثقة التي فقدتها خلال السنوات الماضية.

وعن العلاقات مع الصين، قالت لوبان، إنها تدعم إقامة حوار وشراكات تجارية وتكنولوجية مع بكين، مع حماية المصالح والسيادة الفرنسية، مؤكدة أن باريس يجب أن تتعامل دوليًا بصفتها دولة مستقلة تمتلك قرارها الوطني.