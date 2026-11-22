أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة أحد العقارات بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، والوقوف على حالته الإنشائية الحالية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات، وأوضح أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، خاصة في ظل عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التدعيم التي تم تنفيذها، وعدم اعتمادها من الجهات الفنية والإدارية المختصة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن جامعة المنصورة ستضطلع بدورها في دراسة الحالة الفنية للعقار وإعداد الرأي النهائي بشأنه، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها، مؤكدًا أن توصية اللجنة اليوم جاءت بالإخلاء الفوري حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

وضمت اللجنة الفنية الأستاذ الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والأستاذ الدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.

وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار، بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، وأجرت اللجنة معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، شملت فحص أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها، حيث تبين أنها تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.

وأوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى، وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من أعمالها وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، وإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، مع إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها.

وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، وتحديد الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.