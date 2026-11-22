واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولاته الميدانية بمحافظة الدقهلية، ضمن سلسلة الزيارات التي ينفذها الحزب بمختلف المحافظات لإطلاق المبادرات الخدمية، ودعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتعزيز فرص التنمية في مختلف القطاعات.

وشهدت الجولة إطلاق قافلة التوظيف المتنقلة التابعة لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، لأول مرة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة، لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة للشباب والفتيات، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في تخصصات ومجالات مختلفة.

وتستهدف القافلة توفير 1200 فرصة عمل للخريجين والباحثين عن العمل، من خلال إتاحة التقديم المباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركات المشاركة، والتعرف على الوظائف المتاحة وشروط التعيين والرواتب، بما يسهم في تسهيل وصول الشباب إلى فرص العمل المناسبة وربطهم باحتياجات سوق العمل.

وأُقيمت فعاليات القافلة أمام نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، بمشاركة الشباب والفتيات من مختلف المؤهلات والتخصصات والخبرات، مع إتاحة التقديم الإلكتروني من خلال الرابط المخصص للقافلة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن توفير فرص العمل وتمكين الشباب يمثلان أحد المحاور المهمة في تحركات الحزب المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الحزب على إطلاق مبادرات عملية تفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشباب ومؤسسات القطاع الخاص، وتوفر فرصًا حقيقية للتوظيف، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتعزيز التنمية.

وأكدت قيادات الأمانة المركزية أن قافلة التوظيف المتنقلة تأتي ضمن المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الشباب في مختلف المحافظات، وتيسير تواصلهم المباشر مع الشركات وأصحاب الأعمال، بما يعزز فرص الالتحاق بسوق العمل والاستقرار المهني.

وشهدت الفعاليات حضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعدد من الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات المركزية، وقيادات وهيئة مكتب الحزب بالدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة التحركات الميدانية التي ينفذها حزب مستقبل وطن بمختلف المحافظات، لتوسيع نطاق المبادرات الخدمية والتنموية، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال مبادرات تستهدف تلبية احتياجاتهم وتوفير فرص أفضل للعمل والإنتاج.

وتأتي زيارة الدقهلية باعتبارها المحطة الثالثة عشرة في سلسلة زيارات الحزب بالمحافظات، التي شملت مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة والمنيا وقنا، وتنوعت فعالياتها بين دعم القطاع الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، ودعم المزارعين، إلى جانب المبادرات الاجتماعية واللقاءات التنظيمية.