حذر الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، من تداعيات تصاعد المواجهة بين روسيا والدول الأوروبية على خلفية استهداف سفينتين روسيتين قبالة السواحل الليبية، معتبراً أن التطورات الأخيرة قد تمثل مؤشراً على انتقال الصراع إلى مناطق جديدة في البحر المتوسط.

التصعيد في مواجهة موسكو

وقال قناة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أوكرانيا والمنظومة الأوروبية، التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تتجه نحو مزيد من التصعيد في مواجهة موسكو، مشيراً إلى أن استهداف السفينتين يحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز طبيعة الحادث البحري.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن روسيا لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً بشأن ما جرى في البحر المتوسط، لافتاً إلى أن التعامل مع مثل هذه التطورات يرتبط بحسابات سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تترتب عليه تحركات دولية وفقاً لطبيعة الموقف الروسي ورد الفعل المتوقع.

وأضاف أن التصعيد الحالي يأتي، وفق تقديره، في إطار سياسة أوروبية تستهدف الضغط على موسكو عبر الدعم المقدم لأوكرانيا، التي وصفها بأنها أصبحت رأس حربة في المواجهة مع روسيا.

إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وانتقد قناة عجز الدول الأوروبية عن تقديم مبادرات سياسية جادة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً أن استمرار الدعم العسكري واللوجيستي والاستخباراتي لأوكرانيا، بمشاركة أوروبية وأمريكية بحسب تقديره، يسهم في إطالة أمد الصراع بدلاً من الدفع نحو تسويته.

اتساع نطاق المواجهة

وشدد على أن اتساع نطاق المواجهة ليشمل البحر المتوسط والسواحل الليبية يثير مخاوف من انتقال التوترات إلى ساحات جغرافية جديدة، بما قد يفرض تحديات إضافية على الأمن الإقليمي والتوازنات الدولية.