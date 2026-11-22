شهدت منطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر واقعة مثيرة للجدل، بعدما أقدم سايس على اعتلاء غطاء محرك سيارة فتاة، ورفض النزول منها، قبل أن يحطم مساحات الزجاج الأمامي للسيارة، إثر خلاف نشب بينهما بسبب مطالبته لها بدفع أموال مقابل انتظار سيارتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّقت خلاله الفتاة تفاصيل الواقعة، حيث ظهرت وهي تحاول إقناع السايس بالنزول من فوق سيارتها، بعدما صعد على غطاء المحرك ورفض مغادرته، مطالبًا بالحصول على أموال مقابل المكان الذي أوقفت فيه سيارتها.

وأظهر الفيديو حالة من الاستياء لدى الفتاة من تصرف السايس، إذ قالت له مستنكرة: «إيه اللي هو عامله ده؟ ده ماسك المساحات»، قبل أن تطالبه بالنزول قائلة: «انزل لو سمحت»، لكنه أصر على موقفه ورد عليها: «أنا مش نازل غير لما تجيبيلي فلوسي حق المكان اللي إنتِ وقفتي فيه».

وخلال محاولتها إنهاء الموقف، هددت الفتاة باصطحابه إلى مركز الشرطة، قائلة: «أنا ممكن أخدك كده زي ما إنت على مركز الشرطة»، ليطلب منها التوقف للحظة، وبمجرد نزوله من فوق السيارة، أمسك بمساحات الزجاج الأمامي وحطمها، ثم غادر المكان.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، معبرين عن استيائهم من تصرف السايس وطريقة تعامله مع الفتاة.