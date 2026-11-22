قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في خلية مدينة نصر، لجلسة 10 يناير 2027، لمرافعة النيابة العامة.

محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول وآخرين بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

تمويل الإرهاب

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين في القضية لتلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين اتهامات بتمويل الإرهاب.