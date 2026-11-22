أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرصًا للتدريب على المهارات الرقمية للأطفال والطلاب والشباب وخريجي الجامعات، من خلال 4 مبادرات تندرج تحت مظلة «أجيال مصر الرقمية»، وتستهدف إعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الرقمي، وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل.

أولًا: مبادرة براعم مصر الرقمية

تستهدف طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ممن تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا.

شروط الالتحاق

- أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية، وعمره بين تسع سنوات وإحدى عشرة سنة

- أن يكون ملتحقًا بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي في أي مدرسة داخل مصر

- أن يمتلك حسابًا على منصة office365.emis.gov.eg (يُعفى من هذا الشرط طلاب المدارس الأزهرية)

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد مميكنة

- بيان نجاح رسمي للعام الدراسي المنتهي، مختوم ومعتمد

- خطاب قيد للعام الدراسي المنتهي أو القادم، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجَّه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهان)

- إقرار موقّع من ولي الأمر، مرفقًا بصورة شخصية ملونة للطالب مقاس 4×6 (خلفية بيضاء)

ويمكن متابعة تفاصيل التسجيل عبر الموقع الرسمي اضغط هنا

ثانيًا: مبادرة أشبال مصر الرقمية

مبادرة أشبال مصر الرقمية منحة دراسية مجانية بالكامل تستهدف طلاب المدارس بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

تضم المبادرة ثلاثة برامج:

- البرنامج الأساسي: ينفَذ خلال العام الدراسي، ويشمل تدريبًا عبر الإنترنت ومحاضرات بمقرات التدريب، إلى جانب تقييمات دورية ومشروعات تطبيقية.

- البرنامج الصيفي: تدريب مكثف خلال فترة الإجازة الصيفية، يجمع بين الجلسات عبر الإنترنت والمحاضرات بمقرات التدريب والتقييمات والمشروعات.

- برنامج التعلم الذاتي: يقدَم بالكامل عبر الإنترنت لمدة خمسة أشهر، ويتيح للطلاب حرية اختيار أوقات التدريب من خلال محتوى مسجل وتقييمات ومشروعات.

ما هي شروط التقديم؟

- أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية، وعمره بين 12 و17 عامًا

- أن يكون ملتحقًا بمدرسة حكومية أو خاصة أو تجريبية أو دولية داخل مصر

- حاصل على مجموع لا يقل عن 90% في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

- يمتلك مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي والقدرة على التعلم الإلكتروني

لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل على رقم 15388، ودخول رابط المبادرة : اضغط هنا

ثالثًا: مبادرة رواد مصر الرقمية

تتمثل أهداف المبادرة في تنمية المهارات التكنولوجية في التقنيات الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال على منصات العمل الحُر، بالإضافة إلى تأهيل المشاركين للالتحاق بوظائف متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتنقسم المبادرة إلى برنامجين:

1. البرنامج الأساسي

يشمل سبعة مسارات تدريبية متخصصة، هي:

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

- البنية التحتية والأمن السيبراني

- إدارة الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات

- التسويق الإبداعي الرقمي والفنون الرقمية

- تطوير البرمجيات

- تحليل البيانات

- تصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها





2. برنامج المحترفين

يضم ستة مسارات تدريبية تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، هي:

- تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي للمعلمين والمهنيين في مجال التعليم

- الذكاء الاصطناعي التطبيقي والوكلاء الأذكياء للمتخصصين القانونيين

- استشاري تطبيقات أوراكل فيوجن للمالية

- متخصص تطوير برمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

- الأتمتة التسويقية والذكاء الاصطناعي

- متخصص تقديم خدمات طبية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي



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رابعًا: مبادرة بُناة مصر الرقمية

تقدم مبادرة بُناة مصر الرقمية برنامج تدريبي احترافي مموَل بالكامل ومدته ثمانية أشهر، يهدف إلى بناء قدرات الشباب المصري في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات. ويسعى البرنامج إلى تهيئة بيئة محفزة على الإبداع والتميز، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والجامعات المتخصصة.

وتجري عملية اختيار المتدربين وفق معايير محددة، مع إتاحة فرص توظيف للمتفوقين عند إتمام البرنامج بنجاح. ولا يشترط البرنامج التفرغ الكامل، ما يسهل عملية الالتحاق به دون التأثير على مسيرة المتدربين المهنية أو الأكاديمية.

مسارات التدريب

- الفنون الرقمية

- الأمن السيبراني

- تحليل الأعمال

- تطوير البرمجيات

- الذكاء الاصطناعي التطبيقي للمحترفين

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية

وتتضمن جميع المسارات تدريبًا في المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية والابتكار وريادة الأعمال ومهارات العمل الحُر.

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