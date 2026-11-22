سجّل عدد زوار موسم خريف ظفار في سلطنة عمان لعام 2026م ارتفاعًا بنسبة 8.2 بالمائة، ليبلغ مليونًا و158 ألفًا و492 زائرًا، مقارنة بمليون و70 ألفًا و738 زائرًا خلال موسم 2025م، فيما ارتفع إجمالي إنفاق الزوار بنسبة 11.2 بالمائة ليصل إلى نحو 139 مليون ريال عُماني، مقابل 125 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت المؤشرات الواردة في إصدار «أعداد زوار موسم خريف ظفار 2026» الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استمرار النمو في الحركة السياحية بمحافظة ظفار، حيث ارتفع عدد الزوار مقارنة بعام 2024م، الذي سجّل مليونًا و47 ألفًا و751 زائرًا، بما يعكس النمو المتواصل في الإقبال على المحافظة خلال موسم الخريف.

وأوضحت البيانات أن الزوار العُمانيين شكّلوا النسبة الأكبر من إجمالي زوار الموسم، بواقع 839 ألفًا و348 زائرًا، وبنسبة 72.5 بالمائة من الإجمالي، مقارنة بـ757 ألفًا و453 زائرًا في عام 2025م.

وجاء زوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثانية، بعدد بلغ 189 ألفًا و799 زائرًا، وبنسبة 16.4 بالمائة، تلاهم الزوار من الدول الآسيوية بعدد 82 ألفًا و472 زائرًا، وبنسبة 7.1 بالمائة، ثم الزوار من الدول العربية الأخرى بعدد 35 ألفًا و301 زائر، وبنسبة 3 بالمائة، فيما بلغ عدد الزوار الأوروبيين 7 آلاف و691 زائرًا، بنسبة 0.7 بالمائة، والزوار من الجنسيات الأخرى 3 آلاف و882 زائرًا، بنسبة 0.3 بالمائة.

وفيما يتعلق بمنافذ الدخول، استحوذ المنفذ البري على النسبة الأكبر من حركة الزوار خلال موسم خريف ظفار 2026م، إذ بلغ عدد القادمين عبره 841 ألفًا و535 زائرًا، مشكّلين 72.6 بالمائة من إجمالي الزوار، مقارنة بـ784 ألفًا و715 زائرًا في عام 2025م.

في المقابل، ارتفع عدد الزوار القادمين عبر المنفذ الجوي إلى 316 ألفًا و957 زائرًا، وبنسبة مساهمة بلغت 27.4 بالمائة من إجمالي الزوار، مقارنة بـ286 ألفًا و23 زائرًا في الفترة المماثلة من الموسم السابق.

وبيّنت البيانات أن الرحلات الداخلية عبر مطار صلالة استحوذت على النسبة الأكبر من حركة الزوار القادمين جوًا، بواقع 218 ألفًا و949 زائرًا، وبنسبة 69.1 بالمائة من إجمالي القادمين عبر المنفذ الجوي، مقابل 98 ألفًا و8 زوار عبر الرحلات الدولية.

وعلى صعيد التوزيع الزمني للزوار، سجّل شهر أغسطس 2026م أعلى مستويات الإقبال السياحي خلال الموسم، مستحوذًا على 55.6 بالمائة من إجمالي الزوار، بعدد بلغ 643 ألفًا و602 زائر، مقارنة بـ585 ألفًا و155 زائرًا خلال الشهر المماثل من عام 2025م، بارتفاع نسبته 10 بالمائة.

وجاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بعدد 451 ألفًا و355 زائرًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما بلغ عدد الزوار خلال الفترة من 21 إلى 30 يونيو 2026م نحو 21 ألفًا و94 زائرًا، بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة، فيما سجّلت الفترة من الأول إلى 21 سبتمبر 42 ألفًا و441 زائرًا، مقارنة بـ43 ألفًا و483 زائرًا خلال الفترة المماثلة من عام 2025م.

وفي مؤشر يعكس نمو حجم الإنفاق المرتبط بالحركة السياحية، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي إنفاق زوار موسم خريف ظفار لعام 2026م إلى نحو 139 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ125 مليون ريال عُماني في عام 2025م، وبنسبة نمو بلغت 11.2 بالمائة، فيما بلغ الإنفاق نحو 121 مليون ريال عُماني في عام 2024م.

واستحوذ الإنفاق على السكن على الحصة الأكبر من إجمالي إنفاق الزوار، بقيمة بلغت نحو 49.8 مليون ريال عُماني، وبنسبة 36 بالمائة، تلاه الإنفاق على الطعام والشراب بقيمة 30.8 مليون ريال عُماني، وبنسبة 22.3 بالمائة.

وبلغ الإنفاق على تذاكر السفر نحو 27.6 مليون ريال عُماني، بما يمثّل 19.9 بالمائة من الإجمالي، فيما سجّلت أوجه الإنفاق الأخرى نحو 30.3 مليون ريال عُماني، وبنسبة 21.8 بالمائة.

وعلى مستوى جنسيات الزوار، تصدّر العُمانيون حجم الإنفاق السياحي بقيمة بلغت نحو 86.6 مليون ريال عُماني، مستحوذين على 62.5 بالمائة من إجمالي الإنفاق، تلاهم زوار دول مجلس التعاون الخليجي بإنفاق بلغ نحو 32.2 مليون ريال عُماني، وبنسبة 23.3 بالمائة.

وبلغ إنفاق الزوار من الدول الآسيوية نحو 8 ملايين ريال عُماني، وبنسبة 5.8 بالمائة، فيما سجّل الزوار من الدول العربية الأخرى إنفاقًا بلغ نحو 6.8 مليون ريال عُماني، وبنسبة 4.9 بالمائة، مقابل نحو 4.8 مليون ريال عُماني للزوار من الجنسيات الأخرى، وبنسبة 3.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإقامة السياحية، ارتفع إجمالي ليالي إقامة زوار موسم خريف ظفار إلى نحو 7.9 مليون ليلة خلال عام 2026م، مقارنة بـ7.4 مليون ليلة في عام 2025م، مسجّلًا نموًا بنسبة 6.8 بالمائة، فيما بلغ إجمالي ليالي الإقامة نحو 7.1 مليون ليلة خلال موسم 2024م.

واستحوذ الزوار العُمانيون على النصيب الأكبر من إجمالي ليالي الإقامة، بواقع 5 ملايين و856 ألفًا و375 ليلة، وبنسبة 74 بالمائة، تلاهم زوار دول مجلس التعاون الخليجي بمليون و329 ألفًا و720 ليلة، وبنسبة 16.8 بالمائة.

كما بلغ إجمالي ليالي إقامة الزوار من الدول الآسيوية 457 ألفًا و358 ليلة، وبنسبة 5.8 بالمائة، فيما سجّل الزوار من الدول العربية الأخرى 200 ألف و398 ليلة، وبنسبة 2.6 بالمائة، مقابل 64 ألفًا و951 ليلة للزوار من الجنسيات الأخرى، وبنسبة 0.8 بالمائة.