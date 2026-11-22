نعت الإدارة المركزية لشئون المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، بمزيد من الحزن والأسى، عماد محمد حمادة معلم بالحصة، وشريف جدران منصور معلم مساعد لغة عربية (الدفعة الخامسة) المعلمان بمدرسة السيد البدوي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، واللذان وافتهما المنية إثر حادث أليم على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية السيد البدوي.

ونشرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين، بيان النعي، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، قالت فيه: “نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتيهما الكريمتين وزملائهما، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل ما أصابهما في ميزان حسناتهما، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان”.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بوفاة اثنين من المعلمين إثر حادث سير أليم وقع على الطريق الدولي بمطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، في أثناء توجههما إلى عملهما.

ومن جهته، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد أبو زور رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، بمتابعة الموقف، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأسرتي المعلمين الراحلين، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، مع تقديم واجب العزاء.

وشدد الزناتي على سرعة صرف مستحقات المعلمين المالية، وتسليهما لأهل الفقيدين في أقرب وقت.

وتقدمت نقابة المهن التعليمية، في بيان لها، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرتي المعلمين الراحلين وزملائهما.