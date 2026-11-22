​يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في خصوبة النساء ، من حيث تنظيم الهرمونات، وتحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية، وتهيئة الجسم للحمل.

ووفقا لما أورده موقع Verywell Health يؤدي افتقار النظام الغذائي اليومي إلى انواع معينة من العناصر الغذائية إلى اضطراب التوازن الهرموني وإضعاف فرص الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

نعرض لكم أبرز الأطعمة التي تساعد في ضبط الخصوبة لدى النساء.

الأسماك الدهنية

​يؤدي نقص تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين، والماكريل إلى انخفاض مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الجسم وتلعب هذه الدهون الصحية دوراً رئيسياً في تنظيم الهرمونات التناسلية، وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتقليل الالتهابات المزمنة التي تعيق التبويض أو تضعف جودة الحيوانات المنوية.

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الخضروات الورقية الداكنة

​يُعد غياب الخضروات الورقية مثل السبانخ، والجرجير، والكرنب الأجعد (الكيل)، والبروكلي سبباً مباشراً لنقص حمض الفوليك (فيتامين B9) ويرتبط نقص هذا الفيتامين بضعف عملية التبويض لدى النساء، وزيادة احتمالية حدوث تشوهات في الحمض النووي للحيوانات المنوية لدى الرجال.

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مصادر البروتين النباتي

​أظهرت الدراسات الطبية أن الاعتماد المفرط على البروتينات الحيوانية المصنعة وإهمال البروتينات النباتية مثل العدس، والحمص، والفاصوليا، والكينوا، والمكسرات ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعقم الناتج عن اضطرابات التبويض، حيث تساهم البروتينات النباتية في استقرار مستويات السكر والأنسولين في الدم، وهو عامل أساسي لانتظام الدورة الشهرية.

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الحبوب الكاملة

​يؤدي استبدال الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والأرز البني، وخبز القمح الكامل بالكربوهيدرات المكررة والسكريات إلى ارتفاع مفاجئ ومستمر في هرمون الأنسولين ويسبب ارتفاع الأنسولين اضطراباً في توازن الهرمونات التناسلية خاصة لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، مما يعيق نضج البويضات ويقلل فرص الإخصاب.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

​يتسبب افتقار النظام الغذائي للفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت بأنواعه، والرمان، والحمضيات في تراكم الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي داخل الجسم وتهاجم هذه الجذور الحرة الخلايا التناسلية، مما يؤدي إلى تلف البويضات وتراجع حركة وعدد الحيوانات المنوية.

​مصادر الحديد والزنك

​عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ، العدس، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون يرتبط بضعف التبويض وزيادة خطر العقم التبويضي.

​نقص الزنك: إهمال الأطعمة الغنية بالزنك مثل بذور اليقطين، المكسرات، والمأكولات البحرية يؤثر سلباً على انقسام الخلايا وإنتاج هرمون التستوستيرون ونضج البويضات.

منتجات الألبان كاملة الدسم

​تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستبعاد التام لمنتجات الألبان كاملة الدسم مثل الزبادي الطبيعي والحليب واستبدالها بمنتجات منزوعة الدسم بالكامل قد يؤثر سلباً على توازن الهرمونات الجنسية الأنثوية التي تحتاج إلى الدهون الصحية لتكوينها، مما قد يضعف عملية التبويض لدى بعض النساء.

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تنبيه

يؤكد خبراء التغذية أن تحسين الخصوبة عبر الغذاء لا يعتمد على طعام واحد بعينه، بل يتطلب نمطاً غذائياً متوازناً مثل حمية البحر الأبيض المتوسط لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل التخطيط للحمل، وهي الفترة اللازمة لتجدد البويضات والحيوانات المنوية.