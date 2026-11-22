في حكاية إنسانية تحمل الكثير من معاني الصبر والكفاح، وجدت هدير نفسها في مواجهة الحياة بمفردها بعد وفاة زوجها قبل شهور، تاركًا لها طفلتين، لتتحمل مسؤولية تربيتهما وتوفير احتياجاتهما، وتبدأ رحلة شاقة بحثًا عن لقمة العيش، رافضة الاستسلام لظروفها الصعبة.

وبعد رحيل زوجها، لم تجد هدير مصدرًا ثابتًا للدخل يساعدها على تلبية احتياجات ابنتيها، فقررت الاعتماد على نفسها والعمل في مجال توصيل الطلبات «دليفري»، واشترت سكوتر لتتمكن من السعي وراء رزقها وتوفير حياة كريمة لطفلتيها، رغم صعوبة المهمة التي أصبحت تتحملها وحدها.

وتبدأ هدير يومها في ساعات الصباح الأولى، إذ تحرص على توصيل إحدى ابنتيها إلى الحضانة، بينما تصطحب طفلتها الأخرى معها خلال رحلات توصيل الطلبات، وتحملها في حضنها أثناء العمل، لعدم وجود من يرعاها في غيابها، ولاضطرارها إلى مواصلة العمل من أجل توفير احتياجات أسرتها.

ولا تتوقف معاناة هدير عند مشقة العمل والتنقل في الشوارع، بل تواجه يوميًا مسؤولية الأمومة وتربية طفلتين في غياب الزوج، لكنها تحاول التغلب على كل الصعوبات بإصرار وعزيمة، متمسكة بالسعي والعمل الحلال، حتى لا تضطر إلى مد يدها لأحد.

ووفقًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هدير لا تطلب مساعدة من أحد، وكل ما تتمناه أن يمنحها الله القوة والقدرة على تربية ابنتيها وتوفير احتياجاتهما، وأن تحصل على فرصة عمل مستقرة تساعدها في تأمين مستقبلهما وتمنحهما حياة أكثر أمانًا واستقرارًا.

ولاقت قصة هدير تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تأثروا بمشهد كفاحها واصطحاب طفلتها معها أثناء العمل، داعين الله أن يجبر خاطرها ويرزقها من واسع فضله، ويعينها على مسؤولية ابنتيها، ويعوضها خيرًا عن زوجها الراحل.