أفادت تقارير لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير منسقة في قرية زوطر الشرقية الواقعة جنوبي لبنان.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني تشهده بلدات جنوب لبنان، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل ونسف المباني وتجريف الأراضي، إلى جانب القصف المدفعي وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وشهدت زوطر الشرقية خلال الفترة الماضية عمليات تفجير وهدم متكررة للمنازل، كما رُصدت تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة وبالقرب من مجرى نهر الليطاني.

في سياق متصل، تتواصل التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من بلدات الجنوب، وسط مخاوف لبنانية من تكريس واقع أمني وعسكري جديد في المنطقة، وتعقيد عودة السكان إلى منازلهم، في ظل استمرار الدمار والعمليات العسكرية.