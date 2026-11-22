كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن اقتراب الاتحاد المصري لكرة القدم من توقيع عقد استضافة بطولة كأس السوبر المصري في قطر، خلال الفترة المقبلة، بعد تطورات المفاوضات الخاصة بتنظيم البطولة وموقف الإمارات من استضافتها.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج “ستاد مصر” على قناة "Modern MTI": "اتحاد الكرة يقترب بشدة من توقيع عقد إقامة بطولة كأس السوبر المصري في قطر، لكن الاتفاق يتوقف على وصول الاعتذار الإماراتي بشكل رسمي عن استضافة البطولة".

وأضاف: "الإمارات اعتذرت شفهيًا خلال الفترة الماضية عن تنظيم كأس السوبر المصري، كما رفض الجانب الإماراتي، خلال المفاوضات، زيادة قيمة الجوائز المالية للبطولة".

وتابع: "قطر قررت رفع المكافآت المالية الخاصة بكأس السوبر المصري ضمن عرضها لاستضافة البطولة في الدوحة، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في ملف التنظيم".

وعن موقف الأهلي من المشاركة، أوضح زيدان: "مشاركة الأهلي في البطولة أصبحت قريبة، ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن موقفه عقب إعلان إقامة كأس السوبر المصري في قطر".