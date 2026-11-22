بدأت النجمة ياسمين رئيس تصوير مسلسلها نجم الموسم مع الفنان أحمد فهمي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2027.



يتكون المسلسل من 15 حلقة كما تدور احداثه في إطار كوميدي.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، أحمد رمزي، بيومي فؤاد، عمرو عبد العزيز، محمد أنور، سارة عبد الرحمن، كريم عبد الخالق، ومصطفى بسيط، ومن إخراج حسين المنباوي، و تأليف ورشة Exi التابعة لأحمد فهمي، وتضم ضياء محمد، محمد عبد الله، أحمد درويش، ومعتز حمادي.



وفي سياق آخر، تستكمل ياسمين رئيس تصوير فيلم شمس الزناتي مع الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.



وظهرت ياسمين رئيس ضيفة في برنامج AB talks مع أنس بوخش، كما كشفت عن تفاصيل لم تتحدث عنها من قبل.



ومن ناحية أخرى، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.



فيلم ماما وبابا، حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.