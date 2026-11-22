كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية ملابسات واقعة العثور على جثمان طفلة حديثة الولادة داخل مصرف بقرية إبراش التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية في واقعة أثارت حالة من الحزن والاستياء بين الأهالي، بعدما عُثر على جثمان الرضيعة وبقايا الحبل السري لا تزال متصلة بها، وسط آثار نهش من الكلاب الضالة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والدة الطفلة وشاب ونجلها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد صلاح مأمور مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفلة حديثة الولادة داخل أحد المصارف بقرية إبراش، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد قنديل رئيس مباحث مركز شرطة مشتول السوق، يرافقه النقيب مصطفى العسكري ويحيى أبو الحجاج معاونا المباحث، إلى موقع البلاغ، لإجراء الفحص والمعاينة.

فيما تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، بقرار من النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن والدة الطفلة مطلقة منذ نحو 6 سنوات، وأنها كانت على علاقة بأحد الشباب، وحملت منه، وأضافت التحريات أن الأم وضعت المولودة داخل حقيبة تسوق ثم داخل جوال، وسلمته إلى نجلها البالغ من العمر 13 عامًا، للتخلص منه في أحد الأماكن، قبل العثور على الجثمان داخل المصرف.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأم والشاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، لكشف كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاة الطفلة وكيفية التخلص من جثمانها.