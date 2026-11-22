ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي استهله بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لحرصه على تكريم محافظة الشرقية ومديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم، تقديراً لجهودهم في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، مشيداً بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وفرق العمل المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأشاد محافظ الشرقية بالأداء المتميز لفريق عمل مديرية الشؤون الصحية، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق المستهدف بنسبة 100% خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية لطلاب المدارس، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في أداء الواجب يمثلان الركيزة الأساسية لحماية صحة أبنائنا وبناء مستقبل أفضل لهم.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وفرق العمل المنظمة والمشرفة على فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان نهاية الشهر الماضي، مشيداً بالجهود المبذولة لخروج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمكانة الشرقية وتاريخها العريق في تربية الخيول العربية الأصيلة.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور ناصر عبد الأعلى عطية، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، بمناسبة تكليفه مديراً لمديرية أوقاف شمال سيناء، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته، ومؤكداً أن مديرية أوقاف الشرقية تزخر بالكفاءات والقيادات المتميزة القادرة على تولي مواقع المسؤولية بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وفي إطار دعم الموهوبين وتشجيع النماذج المتميزة من أبناء المحافظة، كرم المهندس حازم الأشموني كلاً من الطالب محمد أشرف عبد الوهاب محمد، بالصف الثالث الثانوي، والطالب محمد أيمن محمد عبد الله عبد العاطي، بالصف الثالث الإعدادي، ومنحهما شهادتي تقدير ومكافأة مالية، بمناسبة فوزهما بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الفئة العمرية الثانية، بالدورة السادسة لعام 2026.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على رعاية الموهوبين وتشجيع النماذج المتميزة من أبنائها، لتكون مصدر إلهام وقدوة مشرفة ترفع اسم الشرقية في مختلف المحافل، مشدداً على أهمية اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوفير سبل الدعم اللازمة لتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والأدبية.

وفي لفتة تقديرية تعكس قيم الوفاء والعرفان بالجميل، كرم محافظ الشرقية عدداً من العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة بلوغهم السن القانونية للمعاش، تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة وعطاء طوال سنوات عملهم بالجهاز الإداري.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي تقديراً لمن أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن وأدوا رسالتهم الوظيفية بإخلاص وتفانٍ، مشيراً إلى أن ما قدموه من جهود يمثل نموذجاً يحتذى به في الالتزام والانتماء والإخلاص في العمل.

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهم بفترة عملهم في خدمة المحافظة، ومتمنين لمحافظ الشرقية وأعضاء المجلس التنفيذي دوام التوفيق ومواصلة جهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة وشريف جمعة رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، وممثل عن مديرية الأمن، إلى جانب مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.