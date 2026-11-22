أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ضبط شحنة تضم 264 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة، كانت مُهربة من الأراضي السورية، وذلك خلال عملية أمنية في منطقة الدورة.



وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن العملية أسفرت أيضًا عن توقيف 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم في تهريب شحنة المتفجرات من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.



وأضاف أن الجهات المختصة تسلمت المواد المتفجرة المضبوطة، فيما بدأت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد الجهات المتورطة في عملية التهريب.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها السلطات اللبنانية لمكافحة التهريب وضبط المواد الخطرة، وتعزيز الرقابة على الحدود والمعابر، بما يسهم في الحد من الأنشطة غير القانونية والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.