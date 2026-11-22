التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود الوزارة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يحظى بأولوية ضمن ملفات عمل الحكومة، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، وانعكاساتها على استقرار القطاعات المختلفة الأخرى، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة، ومواصلة تعزيز البنية التحتية وتهيئة البيئة التمكينية المُحفزة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

وأفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الوزارة تواصل بالفعل توسعها في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، ضمن إطار زمني محدد، جنبًا إلى جنب مع مواصلة تعزيز البنية التحتية اللازمة والمُشجعة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات حيوية في قطاع الطاقة النظيفة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تمضي قدمًا بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة، وزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ليصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 31905 ميجاوات بحلول عام 2030، بالإضافة الى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين.

ونوه المهندس محمود عصمت كذلك إلى التعاون والشراكة مع الجهات المعنية في مجالات كفاءة الطاقة والحلول الرقمية لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وضمان أمن واستدامة التغذية في ظل التحول الطاقي، وتنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" ودعمها، وكذا التوسع في استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة في إقامة محطات الطاقة الشمسية.

ولفت وزير الكهرباء في أثناء اللقاء أيضًا إلى جهود ومشروعات امتلاك شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار، في إطار سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.