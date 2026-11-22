كشفت القناة 14 العبرية عن مؤشرات جديدة بشأن احتمالية شن هجوم عسكري واسع على إيران خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود تنسيق عسكري وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن الخطط العملياتية أصبحت جاهزة بالفعل.

ونقلت القناة عن تهيلا فاليك ليفي، المعلقة على الشؤون الأمريكية والمقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقعاتها بوقوع هجوم كبير على إيران قريبًا، قد يكون عملية مشتركة بين تل أبيب وواشنطن.

وخلال مقابلة تلفزيونية، الأحد، قالت فاليك ليفي إنها تحدثت الأسبوع الماضي مع مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، زعمت أنه أكد لها جاهزية الخطط العسكرية ووجود تنسيق مستمر بين الجانبين.

وأضافت، ردًا على سؤال بشأن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران: «ترامب سيفعل شيئًا بالتأكيد»، مشيرة إلى أن المواجهة بين القوات الأمريكية وإيران تشهد تطورات واشتباكات شبه يومية بعيدًا عن أنظار الرأي العام.

وزعمت المعلقة الإسرائيلية أن الجانب الأمريكي يتعامل مع إسرائيل باعتبارها شريكًا عسكريًا كاملًا، وليس مجرد حليف، مؤكدة أن كبار المسؤولين العسكريين في البلدين يواصلون التنسيق والمحادثات بشكل يومي.

وفي تصريحات لافتة، أعربت فاليك ليفي عن اعتقادها بأن إسرائيل قد تكون الطرف الذي يبدأ الهجوم المرتقب، مع استمرار الدعم الأمريكي للتحركات العسكرية الإسرائيلية.

