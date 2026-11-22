تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لطرح مجموعة جديدة من الوحدات السكنية أمام المواطنين، اعتبارًا من يناير المقبل، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن خطة توفير وحدات سكنية متنوعة للراغبين في الحصول على مسكن مناسب.

ويشمل الطرح المرتقب عددًا من المدن الجديدة، إلى جانب محافظتي السويس وبورسعيد، مع تحديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية الحجز والتخصيص، بما يضمن تنظيم إجراءات التقديم وإتاحة الفرصة للمواطنين المستوفين لشروط الحجز.

7 مدن ومحافظات ضمن الطرح السكني الجديد

كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال حواره مع الإعلامي حسام مصطفى، مقدم برنامج "رادار 90" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، عن استعداد الهيئة لطرح وحدات سكنية جديدة اعتبارًا من يناير المقبل.

وأوضح أن الطرح سيشمل 7 مدن ومحافظات، هي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، إلى جانب محافظتي السويس وبورسعيد.

ويأتي الطرح الجديد ضمن مشروعات الهيئة الهادفة إلى توفير وحدات سكنية في مناطق مختلفة، بما يتيح للمواطنين فرصًا متعددة للحصول على وحدات وفقًا للضوابط التي تحددها كراسة الشروط.

شروط حجز الوحدات السكنية

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقدم لحجز الوحدات السكنية، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن الأشخاص الطبيعيين.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز.

ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أبناؤه القصر قد سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية أو أراضٍ ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان التعاوني.

يقتصر الحجز على وحدة سكنية واحدة للأسرة الواحدة.

وتستهدف هذه الضوابط تنظيم عملية الحجز والتخصيص، والتأكد من استفادة المواطنين المستوفين للشروط من الوحدات المطروحة.

إجراءات حجز وتخصيص الوحدات

وتتضمن إجراءات الحجز شراء كراسة الشروط من مقار الهيئة المعتمدة، والالتزام بجميع الضوابط والقواعد المحددة بها، إلى جانب سداد المبالغ المالية المطلوبة في المواعيد التي تحددها الهيئة.

وتعد كراسة الشروط المستند الأساسي الذي يوضح تفاصيل الطرح، إذ تتضمن البيانات الخاصة بالوحدات، وشروط الحجز، وقواعد التخصيص، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى أنظمة السداد ومواعيد التقديم.

القرعة العلنية لتخصيص الوحدات

وبحسب ضوابط الطرح، يتم تخصيص الوحدات من خلال قرعة علنية بين المتقدمين المستوفين لشروط الحجز، بما يضمن تنظيم عملية الاختيار بين المواطنين الذين تنطبق عليهم القواعد المحددة.

كما تتيح الهيئة اختيار الوحدة السكنية قبل إجراء القرعة للمواطنين الذين يسددون كامل ثمن الوحدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

أسعار ومساحات الوحدات الجديدة

ومن المنتظر أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح الجديد، وفي مقدمتها أسعار الوحدات ومساحاتها، إلى جانب أنظمة السداد المختلفة والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم.

كما تحدد كراسة الشروط مواعيد بدء الحجز والتقديم وإجراءات تخصيص الوحدات، وهو ما يجعلها المرجع الأساسي أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من الطرح السكني الجديد.

ويترقب الراغبون في حجز الوحدات الإعلان الرسمي عن تفاصيل كراسة الشروط وموعد طرحها، لمعرفة الأسعار والمساحات المتاحة وقيمة المقدم ونظام السداد، قبل بدء إجراءات الحجز في يناير المقبل.