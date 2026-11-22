قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة تواصل استقبال القوافل الإغاثية القادمة من مصر، والمحملة بالمواد الغذائية والدقيق والخيام والملابس الشتوية، لتوزيعها على الأسر النازحة والأكثر احتياجًا، في إطار جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن اللجنة ساهمت في إعادة تشغيل أكثر من 17 مخبزًا رئيسيًا بالقطاع من خلال توفير الدقيق، إلى جانب توزيع الوجبات الساخنة ومليون رغيف خبز بالتعاون مع المطبخ العالمي، فضلًا عن توفير مياه الشرب والطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية للأسر المتضررة.

وكشف عن افتتاح عيادة طبية متنقلة جديدة داخل مخيم اللجنة المصرية بمدينة الزهراء، مجهزة بجهاز «الإيكو» لفحص النساء الحوامل، وتقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى وجود 20 عيادة داخل مخيمات اللجنة، في ظل احتياج أكثر من 23 ألف مريض لتدخلات جراحية عاجلة.

وأضاف أن الاستعدادات لمواجهة المنخفضات الجوية تشمل تسوية الأراضي المنخفضة ورفع مناسيبها بالرمال، وتجديد الخيام وتركيب أخرى جديدة، إلى جانب تشغيل المعدات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام والعوائق، لحماية العائلات النازحة من مخاطر الأمطار وغرق المخيمات.

وأكد أن جهود اللجنة تمتد إلى محافظات قطاع غزة الخمس، من خلال فرق ميدانية وغرف طوارئ تستقبل مناشدات المواطنين وتحدد احتياجاتهم العاجلة، لافتًا إلى أن اللجنة نظمت العام الماضي حفل زفاف جماعيًا لتزويج 5 آلاف عريس، في إطار دعم الأسر الفلسطينية ومساندتها على مواصلة الحياة رغم ظروف الحرب.

