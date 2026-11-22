كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل الذي يراه الأنسب لقيادة الفريق الأحمر أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ووضع شوبير تصوره للتشكيل المثالي للأهلي، في ظل أهمية المباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز متصدر جدول الترتيب، خاصة أن المواجهة تمثل اختبارًا قويًا لطموحات الفريقين في المنافسة على اللقب.

تشكيل الأهلي المثالي من وجهة نظر أحمد شوبير

وجاء التشكيل الذي اختاره أحمد شوبير على النحو التالي:

* حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

* خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

* خط الوسط: أحمد سيد زيزو، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أشرف بن شرقي.

* خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراة، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة، مع تقديم تغطية تحليلية خاصة قبل اللقاء وبعد نهايته.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

وكان المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد استقر على قائمة الفريق استعدادًا للمباراة، وجاءت كالتالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

* خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، ياسين مرعي، توفيق محمد.

* خط الوسط: أكرم توفيق، أحمد رضا، إمام عاشور، علي محمود، حسين الشحات، مروان عطية، أحمد مصطفى زيزو، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

* خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على القمة.