أثار “تشين تشو” رئيس الاتصالات العالمية في مجموعة «جيلي» الصينية، جدلًا واسعًا في قطاع السيارات العالمي بعد وصفه طراز «لينك آند كو 07 GT» بأنه «أكثر سيارة أمانًا في العالم»، باستثناء سيارات شقيقتها السويدية «فولفو» المملوكة للمجموعة ذاتها.

جاءت هذه التصريحات عقب إخضاع العلامة الصينية سيارتها الاستيشن واجن الهجينة القابلة للشحن لاختبار تحمل قاسٍ في الصين، حيث جرى دفع السيارة من حافة منحدر جبلي بسرعة بلغت 70 كم/ساعة (نحو 43.5 ميلًا في الساعة) لتتدحرج 6 مرات متتالية على سفح الجبل قبل أن تستقر في الوادي.

نتائج الاختبار وحالة مقصورة «Lynk & Co 07 GT» بعد السقوط

أوضحت «لينك آند كو» أن السيارة المستخدمة في العرض كانت نسخة إنتاجية قياسية وليست نموذجًا تجريبيًا معدلًا، ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالألواح الخارجية ونظام التعليق، حافظت مقصورة الركاب على شكلها الهيكلي بالكامل دون انبعاج.

وأظهرت اللقطات المصورة إمكانية فتح الأبواب الأربعة بشكل طبيعي تمامًا بعد توقف السيارة، كما بقي السقف الزجاجي البانورامي في مكانه رغم تشققه دون أن يتساقط داخل المقصورة، مع احتفاظ الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية بضغطها لأكثر من 6 ثوانٍ، وعدم تسجيل أي تسرب للوقود أو اشتعال أو دخان في بطارية النظام الهجين.

المواصفات الهندسية وتقييم السلامة الرسمي

تستند «لينك آند كو 07 GT» في صلابته الهيكلية إلى استخدام فولاذ مشكل بالحرارة بصلابة 2,000 ميجا باسكال في الأعمدة الأمامية والوسطى (A وB)، وحلقة أبواب مصنوعة من فولاذ البورون أحادي القطعة، بالإضافة إلى تصميم المحرك لينفصل ويهبط إلى الأسفل عند التصادم بدلًا من اختراق المقصورة.

ورغم قوة المشهد الاستعراضي، يشير خبراء السلامة إلى أن مثل هذه التجارب التسويقية التي تنظمها الشركات المصنعة لا تغني عن اختبارات التصادم المعملية الموحدة والمستقلة مثل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبي «Euro NCAP»، الذي تستعد السيارة للخضوع له قبل طرحها الرسمي في الأسواق الأوروبية خلال عام 2027.