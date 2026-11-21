يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026، للتعرف على توقيت إتاحة المستحقات المالية والوسائل المتاحة للحصول عليها، خاصة مع اقتراب بداية الشهر الجديد وحرص أصحاب المعاشات على ترتيب احتياجاتهم والتزاماتهم المعيشية.

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم، ويساعد على تقليل التكدس أمام منافذ تقديم الخدمة، بينما يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات أول يناير المقبل إلى 2080 جنيها، بينما يتم زيادة كل المعاشات أول يوليو المقبل.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم 1 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاشات الشهر، على أن يتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون من الحصول على مستحقاتهم اعتبارًا من هذا التاريخ عبر منافذ الصرف المختلفة.

ويأتي تحديد موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 في إطار الجدول الدوري لصرف المستحقات الشهرية، إذ يبدأ الصرف مع مطلع كل شهر، بما يتيح للمستفيدين الحصول على أموالهم في توقيت محدد والاستفادة من الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى الانتظار حتى منتصف الشهر.

ويُنصح أصحاب المعاشات باختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم، والاستفادة من تعدد المنافذ المتاحة لتجنب الزحام، خاصة خلال الأيام الأولى من بدء إتاحة المستحقات.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف المعاشات، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على مستحقاتهم بالطريقة التي تناسب ظروفهم ومواقعهم السكنية، دون الاقتصار على منفذ واحد.

وتشمل أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026 الوسائل التالية:

منافذ البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري المنتشرة في عدد من المناطق.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك «ATM».

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات.

ويتيح تنوع وسائل الصرف للمستفيدين اختيار الطريقة الأكثر سهولة، سواء من خلال التوجه إلى مكاتب البريد أو فروع البنوك، أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، أو الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في إجراء المعاملات المالية.

كما تساعد هذه الوسائل على توزيع أعداد المستفيدين على أكثر من قناة، بما يخفف الضغط على المنافذ التقليدية، ويوفر بدائل مناسبة لكبار السن والأشخاص الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx اختيار أيقونة «صاحب معاش». الضغط على أيقونة «الخدمات التأمينية». اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك على الموقع. الضغط على زر «استعلام». تظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش للمستعلم.

وتساعد هذه الخدمة الإلكترونية أصحاب المعاشات على الاطلاع على بيانات ملفاتهم التأمينية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة، كما توفر وسيلة سهلة للوصول إلى المعلومات الأساسية المرتبطة بالمعاش.

رابط الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026

يستطيع أصحاب المعاشات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، ومن بينها الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش باستخدام الرقم القومي.

ويمكن الوصول إلى الموقع مباشرة من خلال الرابط الرسمي:

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

وبذلك، يبدأ صرف معاشات ديسمبر 2026 يوم 1 ديسمبر، مع إتاحة الصرف عبر منافذ البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال موقع التأمينات الاجتماعية.