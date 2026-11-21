كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن كواليس الفيديو الذي نشره النادي الأهلي لدعم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبر منصاته الرسمية، تحت عنوان "متعة من المشاهدة"، مؤكدًا أن الفيديو يأتي في إطار مساندة اللاعب معنويًا، في ظل تحسن مستواه خلال الفترة الأخيرة.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "إدارة الإعلام بالنادي الأهلي نشرت فيديو مفاجئًا لإمام عاشور عبر المنصات الرسمية للنادي، تحت عنوان متعة من المشاهدة".

وأضاف: "الفيديو يأتي في إطار دعم إمام عاشور معنويًا، ومساعدته على استعادة مستواه المعهود وفترات تألقه الذهبية مع الأهلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

وتابع: "وائل جمعة، مدير الكرة، لعب دورًا في نشر فيديو دعم إمام عاشور، في ظل التحسن الملحوظ في مستوى اللاعب فنيًا خلال الفترة الأخيرة، والتزامه بالتعليمات الفنية".

وقال: "الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر على الرهان على إمام عاشور ضمن اختياراته الفنية في مباراة بيراميدز المقبلة".

واستكمل: "إمام عاشور وعد الجهاز الفني بالعمل على استعادة مستواه، خاصة المستوى الذي ظهر به خلال فترة تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026".

وتابع: "إمام عاشور غاب عن آخر 4 مباريات للأهلي في الدوري والكونفدرالية الإفريقية لأسباب فنية".