حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من التعامل مع التوقعات الخاصة بشتاء 2026/2027 باعتباره موسمًا شديد البرودة أو غزير الأمطار بشكل مؤكد، مشيرًا إلى أن المؤشرات المناخية الحالية ترجح ميل الشتاء نحو الدفء النسبي، مع احتمالات حدوث تقلبات جوية حادة وموجات برد مفاجئة، رغم استمرار تأثير ظاهرة النينيو القوية.

مؤشرات ظاهرة النينو

وأوضح فهيم أن الشتاء المقبل يختلف في حساباته المناخية عن الموسم الماضي، في ظل تصاعد مؤشرات ظاهرة النينيو، التي يُتوقع استمرار تأثيرها خلال الأشهر الأولى من عام 2027، لافتًا إلى أن تأثير الظواهر المناخية العالمية على مصر لا يكون مباشرًا أو ثابتًا، وإنما يتوقف على تفاعل عدة عوامل، من بينها حركة المنخفضات الجوية، والمرتفع السيبيري، والمنخفض القبرصي، وحركة الكتل الهوائية.

وأشار إلى أن القراءة الحالية للخرائط المناخية لا تقدم دليلًا علميًا كافيًا على أن مصر ستشهد شتاءً قارسًا طوال الموسم أو زيادة مؤكدة في معدلات الأمطار، بل تميل التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا عن المعدلات المعتادة، مع احتمالات انخفاض معدلات الأمطار موسميًا، دون استبعاد تعرض بعض المناطق لحالات مطرية غزيرة أو تقلبات جوية سريعة.

وأضاف أن السيناريوهات المحتملة للشتاء المقبل تتضمن فترات من الدفء النسبي تتخللها اندفاعات هوائية باردة، وتغيرات سريعة في درجات الحرارة بين النهار والليل، فضلًا عن نشاط الرياح المصاحب للمنخفضات الجوية، وتكون الشبورة المائية والضباب في بعض المناطق نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التوقعات الموسمية لا يمكن اعتبارها تنبؤًا تفصيليًا بحالة الطقس اليومية، إذ تظل احتمالات حدوث موجات برد أو صقيع قائمة حتى في المواسم التي تميل حراريًا إلى الدفء، مشددًا على أهمية عدم الاطمئنان إلى اتجاه مناخي واحد أو بناء القرارات على توقعات قد تتغير مع تحديث النماذج.



موعد فصل الشتاء



يحل فصل الشتاء في مصر فلكيًا يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة تقريبًا، على أن ينتهي يوم 20 مارس 2027، بالتزامن مع حدوث الاعتدال الربيعي وبداية فصل الربيع.

وتأتي بداية الفصل الشتوي مع حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي، التي تنتج عن ميل محور الأرض بنحو 23.5 درجة، حيث يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس، ما يقلل من كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى نصف الكرة الشمالي، ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا.

ويترتب على هذه الظاهرة حدوث أقصر نهار وأطول ليل على مدار العام، إذ تسجل ساعات سطوع الشمس أقل معدلاتها خلال يوم الانقلاب الشتوي، قبل أن تبدأ ساعات النهار في الزيادة تدريجيًا، مقابل تراجع عدد ساعات الليل، مع استمرار الطقس الشتوي خلال الفترة التالية.

ولا يعني تأخر الموعد الفلكي لبداية الشتاء حتى 21 ديسمبر أن الأجواء الباردة لن تظهر قبل ذلك، إذ قد تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات سابقة، نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية الباردة والمنخفضات الجوية، وهو ما يجعل الإحساس بالأجواء الشتوية يبدأ تدريجيًا قبل حلول الانقلاب الشتوي.