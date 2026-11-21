كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن دخول المدافع الغيني محمد سوماه، لاعب نادي سيريوس السويدي، دائرة اهتمامات القلعة الحمراء، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

الأهلي يراقب مدافعًا غينيًا في الدوري السويدي

وأكد المصدر أن الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، يراقب مستوى المدافع الغيني خلال الفترة الحالية، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي بعناصر جديدة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن محمد سوماه يأتي ضمن قائمة المدافعين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق، التي تضم أيضًا الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، حيث يدرس النادي أكثر من خيار قبل حسم قراره النهائي بشأن الصفقة المرتقبة.

وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع الغيني محمد سوماه نحو 700 ألف يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، وهو ما يجعله أحد الأسماء المطروحة على طاولة اهتمامات الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الميركاتو الشتوي المقبل.