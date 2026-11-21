قالت الوكالة البحرية البريطانية التي تعرف اختصارًا بـ“يوكموتو” UKMTO، إن ناقلتين تعرضتا للهجوم اليوم السبت في مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة البحرية: "تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز لإصابة في مؤخرتها بمقذوف مجهول، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن"، مضيفة أن ناقلة أخرى أصيبت في غرفة محركاتها.

وقبل حرب الشرق الأوسط، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، كان خُمس النفط والغاز الطبيعي في العالم يمر عبر مضيق هرمز.

ومنذ ذلك الحين، فرضت طهران إغلاقاً على المضيق ، وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول المرور دون إذنها.

ورداً على ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، وقامت قواتها البحرية بمرافقة ناقلات النفط عبر الممر المائي.