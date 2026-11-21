يستعد مانشستر سيتي ، لخوض مواجهة مهمة أمام فولهام، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2026-2027، في لقاء يتطلع خلاله الفريق السماوي لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل مانشستر سيتي ، اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى أصحاب الأرض لحصد النقاط الثلاث وتصحيح المسار في سباق المنافسة على القمة.