كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس تلقي نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عروضًا أوروبية للاحتراف، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يصبح نجله حارسًا للأهلي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يكن يتوقع أن يصل مصطفى إلى هذه المكانة، مضيفًا أنه فقد 11 كيلو من وزنه خلال مشاركة نجله مع منتخب مصر في مونديال أمريكا، بسبب التوتر والضغط.

4 عروض أوروبية لمصطفى شوبير

وتطرق شوبير إلى أسباب عدم احتراف نجله في أوروبا، موضحًا أن مصطفى تلقى بالفعل 4 عروض أوروبية، على رأسها عرض من نادي كومو الإيطالي، الذي أشار إلى احتلاله المركز الرابع في الدوري وتقديمه مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن العروض وصلت إلى نجله عن طريق وكيل أعماله الإسباني كريس، وهو من أصل مصري ويجيد اللغة العربية، مؤكدًا أن مصطفى يطلعه على العروض التي يتلقاها، لكنه يتخذ قراراته بنفسه، وقد فضّل في ذلك الوقت الاستمرار مع الأهلي.

أحمد شوبير: مصطفى أفضل مني في كل شيء

وأشاد أحمد شوبير بإمكانات نجله، قائلًا: «مصطفى شوبير أفضل مني في كل شيء»، موضحًا أنه يمتلك فريق عمل متخصصًا يضم معدًا نفسيًا وطبيب تغذية ومحلل أداء خاصًا به.

كواليس الصلح بين أحمد شوبير وعصام الحضري

وعن كواليس الصلح بينه وبين عصام الحضري، كشف شوبير أن الإعلامي سيف زاهر كان صاحب المبادرة، بعدما دعاه إلى حفل سحور خلال شهر رمضان، وفوجئ بوجود الحضري الذي بادر بمصافحته واحتضانه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الصلح تم دون أي عتاب بينهما.