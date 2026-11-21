تحولت بداية مانشستر سيتي القوية في الدوري الإنجليزي إلى مصدر قلق داخل الفريق، بعدما فقد السماوي بريقه الذي ظهر به خلال الأسابيع الأولى من الموسم، وتراجع أداؤه بشكل ملحوظ عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

يستضيف مانشستر سيتي نظيره فولهام، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يأتي فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن بعد سلسلة نتائج سلبية في البريميرليج

وكان الفريق قد استهل مشواره بتحقيق 7 انتصارات متتالية، قبل أن يدخل في نفق مظلم بتلقي 3 هزائم متتابعة، وفقًا لما أورده موقع "Football Insider"، في تراجع مفاجئ أعاد التساؤلات بشأن قدرة السيتي على مواصلة المنافسة بقوة على لقب البريميرليج.

ولم يكن هذا التحول متوقعًا بالنظر إلى الانطلاقة التي قدمها مانشستر سيتي، إذ بدا الفريق في طريقه لفرض هيمنته مبكرًا على المسابقة، لكن الخسائر الأخيرة كشفت عن صعوبات في الحفاظ على الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق السماوي، الذي يستعد لمواجهة فولهام، في اختبار يسعى من خلاله إلى استعادة الثقة وتصحيح مساره، بعدما أصبحت خسارة المزيد من النقاط تهدد موقفه في سباق المنافسة على المراكز الأولى.

وبات مانشستر سيتي مطالبًا بإظهار رد فعل سريع، واستعادة الفاعلية التي ميزت بدايته، حتى لا تتحول الهزائم الثلاث إلى أزمة ممتدة تعرقل طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.