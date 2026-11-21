تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات، بعدما دعت نقابات ومنظمات شبابية، بمشاركة حركة «السترات الصفراء»، إلى تنظيم تظاهرات في الشوارع تحت شعار «السبت السادس»، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع موجة تحركات اجتماعية شهدتها عدة دول أوروبية.



ويأتي هذا التصعيد، الذي أطلقت عليه الحركة الاحتجاجية، التي ظهرت عام 2018، اسم «الفصل السادس»، بالتوازي مع دعوات أوروبية أطلقتها نقابات وجمعيات معنية بالحق في السكن، لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات المنسقة على مدار ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.تعبئة أوروبية تمتد من سبتمبر

وقالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل»، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «نجحنا منذ نهاية شهر سبتمبر في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تُغذّينا وتمنحنا القوة».

وبالتزامن مع احتجاجات فرنسا، يتظاهر المحتجون في جميع أنحاء أوروبا للتعبير عن غضبهم إزاء قضايا تتراوح بين ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ، مما يزيد الضغط على القادة السياسيين الذين يتهمونهم بتجاهل مخاوف الشباب.