شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية واسعة وكبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كلمة الرئيس السيسي في الافتتاح

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجلسة الافتتاحية شهدت بث كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، فضلاً عن كلمات افتتاحية ألقاها وزير الخارجية والدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسيد عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته، أن المنتدى ينعقد في لحظة دولية بالغة الدقة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وتتحمل القارة الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعياتها، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون.

وشدد الرئيس على أن التعاون والعمل المشترك خيار لا رجعة عنه وضرورة تفرضها التطورات الدولية، مؤكداً أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا متلقٍ لها.

كما دعا إلى البناء على ما يجمع الدول من مصالح مشتركة لترجمة الالتزام الجماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة إلى خطوات عملية، مؤكداً أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لترسيخ السلام المستدام.

عبد العاطي: السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن منتدى أسوان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية.

وشدد على أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات.

وأشار إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خاصة على الدول الأفريقية والنامية.

دعوة للتضامن والعمل متعدد الأطراف

وشدد وزير الخارجية على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف، منوهاً بأهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول.

وسلط الوزير، الضوء على تنظيم النسخة الأولى من منتدى العلمين أفريقيا للأعمال لتعزيز التكامل الاقتصادي وأهداف أجندة 2063.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الموقع الجغرافي والحضاري لمصر لمد جسور الحوار والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، مشيراً إلى أن إطلاق "حوار الشرق الأوسط" للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، بهدف بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.